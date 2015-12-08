Стратегия действий относительно обнаруженных в Украине картин из Нидерландов уже согласована - Климкин

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Рады заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает "112 Украина".

"Украинское МВД работает над этим вопросом. Конечно, дополнительные сложности создало то, что после того, как были получены сообщения, причем не 100% сообщения о наличии части картин, музей сам начал переговоры. Сейчас к этому подключилось и МИД, и посольство Голландии. Я надеюсь, что наши скоординированные усилия приведут к успеху. Этот вопрос очень важен, это важно и для тех, кто пытается испортить наш имидж. Это особенно важно в контексте референдума, который состоится 6 апреля в Голландии. Мы сейчас работаем с целью согласовать и стратегию, и логику наших действий, большинство из них уже согласованы. Мы знаем, как мы это будем делать в ближайшее время, но вопрос картин - это вопрос, который находится во многих плоскостях, также и имиджевой", - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что коллекция голландских полотен 17 века, украденная в Нидерландах в 2005 году, найдена на вилле в городе на востоке Украины. Речь идет о 24 картинах, среди которых работы Яна ван Гойена и Хендрика Богерта. Как напоминает агентство, на момент похищения они оценивались в 10 млн евро. Выяснить местонахождение картин удалось двум голландским следователям, которые ведут это дело. Картины "вспыли" в июле, когда двое мужчин подошли к голландскому посольству в столице Украины Киеве, предлагая продать их обратно. Мужчины якобы представляли украинский добровольческий батальон "ОУН" и заявили, что владеют полной коллекцией украденных картин, которые оценил в 50 млн евро.

В Музее попросили помощи у украинских властей в возвращении картин. "Существуют веские основания считать, что нынешние владельцы украденных картин пытаются продать их другим людям. Дальнейшее расследование показывает, что за кулисами добровольческого батальона действуют высокопоставленные лица", - утверждают в музее.

Голландское издание NOS со ссылкой на представителя музея Западной Фрисландии Артура Бранда говорит, что его информаторы назвали два имени - лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

"Я не могу раскрывать детали, однако связь между Службой безопасности и украденными картинами более чем очевидная", - заметил Бранд.

Картины были украдены в январе 2005 года. Грабители спрятались в музее перед закрытием, после чего отключили сигнализацию и скрылись с полотнами.