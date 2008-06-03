Луценко зачистил харьковскую милицию: отстранены 40 человек

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отстранил от должностей около 40 сотрудников харьковской милиции в рамках расследования дел о наркоторговле в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции после совещания с коллективом областной милиции.

По словам министра, руководители отстранены от работы по результатам масштабной «проверки наркотрафика», которую МВД проводило в Харьковской области по поручению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с преступностью.

В результате работы специальной группы МВД, действующей в области с января 2008 г., «мы выявили ряд резонансных дел, которые еще будут иметь громкое завершение», сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, сообщил он, «сегодня чистка была достаточно серьезной: 10 начальников райотделов отстранены от должностей за нереагирование на заявления граждан и очевидное попустительство на местах деятельности криминальных структур. Отстранены от своих должностей двое заместителей начальника областного Главка и в целом еще около 20 работников разного уровня от лейтенанта до майора, которые принимали участие в криминальных схемах или не выполняли служебные обязанности по остановке этих схем. В основном это подразделение борьбы с незаконным обращением наркотиков, а также ГАИ, «Беркут», Государственная служба охраны и тому подобное". "Около 40 человек сегодня попали в приказ об отстранении», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, после работы аттестационной комиссии из Киева этих работников «в случае несоответствия» освободят, а в случае «допустимости перевоспитания - объявят разного вида наказания».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что «ни один из работников милиции, на которого есть показания относительно участия или покрытия наркотрафика, не останется работать в милиции».

«Мне известно, в силу оперативных возможностей, ведь по наркотрафику у нас возбуждены не только оперативно-розыскные дела, но и уголовные дела, что эти работники, которые имеют связи в местной политике и, считая себя безнаказанными, похваляются, что в судах уже все «заряжено» и они будут восстановлены, как ЛУЦЕНКО их уволит. Ничего, я их буду увольнять столько, сколько будет нужно. Но ни один из тех, на кого есть показания задержанных по наркотрафику, не останется работать в милиции. Какие бы звонки откуда не поступали, какие бы решения продажных судей не выходили, они не будут работать в милиции. Иначе 14 тысяч милиционеров (численность харьковской милиции – УНИАН) не поверят в то, что можно работать по совести», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «14-тысячный коллектив харьковской милиции позорят несколько десятков людей, использующих службу для крышевания, покрытия преступников, а иногда принимающих участие в уголовных схемах».

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что «с нашей точки зрения, нуждалось в замене руководство службы внутренней безопасности, которое вместо проверки чистоты рядов милиции занималось противоположными делами, не давала выполнять свои функции честным работникам милиции, принуждая их принимать неправовые решения в уголовных делах и покрывая разного рода преступные схемы на территории области". "Мы ее сменили (службу безопасности) несколько недель назад. Сейчас личный состав, который не очень верил в такие изменения, зная их связи с политикой и финансовую мощь, вздохнул и дает серьезные показания на те пораженные места в структурах харьковской милиции, которые не дают спокойно работать людям и жить», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что в ближайшие недели он планирует провести совещания, подобные харьковскому, в других областях Украины, и следующее, в частности, пройдет в Крыму.