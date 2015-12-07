Суд допросил свидетеля, который оказывал первую медпомощь российскому спецназовцу Александрову

Как передает корреспондент УНИАН, Кравченко рассказал, что он оказал первую медпомощь Александрову, когда того привезли с поля боя 16 мая после 15 часов. В частности, он оперировал российского военного, который получил огнестрельное ранение бедра.

Также Кравченко рассказал на суде, что до операции Александров сказал ему, что является спецназовцем Главного разведывательного управления Минобороны Российской Федерации.

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Кроме того, свидетель отметил, что оперировал Александрова под местной спинальной анестезией, и добавил, что во время операции Александров находился в сознании, а анестезия не влияла на ясность его ума.

Также Кравченко узнал одежду Александрова (куртку), которую ему показали прокуроры.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.