В Ривненской области замглавы райгосадминистрации поймали на взятке

Один из заместителей председателя Дубенской райгосадминистрации Ривненской области задержан при попытке получить взятку в 5 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области, против этого чиновника Дубенской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо совмещенное с вымогательством взятки).