В Ривненской области замглавы райгосадминистрации поймали на взятке
08:37, 03 июня 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
Один из заместителей председателя Дубенской райгосадминистрации Ривненской области задержан при попытке получить взятку в 5 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ривненской области, против этого чиновника Дубенской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо совмещенное с вымогательством взятки).
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