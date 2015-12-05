В Киеве открыли восстановленный фундамент Десятинной церкви

Сегодня вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко принял участие в официальном открытии обновленного фундамента Десятинной церкви, реализованного в рамках проекта «Консервация раскопок фундаментов церкви Богородицы (Десятинной)», который предусматривал восстановление трассировки фундаментов Десятинной церкви и благоустройство прилегающей территории.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как отмечается в сообщении, Кириленко поздравил присутствующих с реализацией проекта и отметил, что осуществление работ по трассировке фундамента Десятинной церкви стало возможным благодаря совместным усилиям власти и общественности.

«Вокруг этого святого места всегда было множество политически мотивированных перипетий. Определенные круги лиц стремились построить здесь что угодно, чтобы лишить киевлян права на свое историческое наследие. Министерство культуры выступает за то, чтобы каждый киевлянин и гость нашего города смог увидеть свое историческое наследие, в целом это светлое место, откуда пошло старинное государство Русь, где был князь Владимир, князь Ярослав, наши предки», - сказал Кириленко.

Председатель ОО «Андреевская пейзажная инициатива» Марина Соловьева отметила, что «этот проект длился 9 месяцев и был реализован за совместные средства. К сбору средств присоединилась большое количество граждан и организаций. Весной мы озеленим этот участок и сделаем ее любимым местом для отдыха киевлян и гостей города».

А Татьяна Сосновская, председатель Национального музея истории Украины, рассказала, что «участок, на котором восстановлено фундамент Десятинной церкви, находится под опекой Национального музея истории. Еще полгода назад он был неупорядочен, недоступен для граждан. Сейчас восстановленный фундамент Десятинной церкви открыт для прогулок, и каждый посетитель может воочию увидеть место, наполненное силой, духовностью и культурой нашего народа, которые передались нам генетически».

Проект «Консервация раскопок фундаментов церкви Богородицы (Десятинной)» был реализован в рамках социального проекта совместного действия «Сделаем вместе». Учитывая особую значимость памятника архитектуры для города Киева Министерство культуры Украины, Киевская городская государственная администрация и Национальный музей истории Украины в кратчайшие сроки предоставили все согласования для проведения восстановительных работ, подчеркивается в сообщении.