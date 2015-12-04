Двое фигурантов "дела 2 мая" публично призывали к сепаратизму - прокуратура

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Малиновского районного суда Одессы, сегодня в ходе заседания прокурором была предоставлена копия выписки из уголовного производства о внесении 3 декабря 2015 года в Единый государственный реестр досудебных расследований нового заявления.

Последнее - о том, что 28 марта 2014 года при проведении автопробега организации «Одесская дружина» (боевое подразделение одесских сепаратистов) в Николаев к 70-летию освобождения города от оккупации Евгений Мефедов и Сергей Долженков, которые проходят по вышеназванному делу в качестве обвиняемых, публично призвали население к созданию «Новороссии» и отделению Одесской и Николаевской областей от Украины.

Читайте такжеВ Одессе суд решил штрафовать участников процесса по беспорядкам 2 мая, пропускающих заседания

С этими двумя фигурантами были и другие неустановленные лица. Такие действия подпадают под ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целость Украины).

В суде напомнили, что сегодня перед началом оглашения обвинительного акта прокурор заявил ходатайство об отмене постановления суда от 27 ноября и постановлении нового решения о продлении сроков действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятерых обвиняемых, которым был определен залог.

Суд внес изменения в свое предыдущее постановление в части определения залога пяти обвиняемым.

Читайте такжеПроект "Куликово поле" в Одессе финансировала Москва – группа "2 мая"

«Принимая предварительное решение об установлении размера залога, суд исходил из имеющихся материалов уголовного производства и не имел в распоряжении данных о совершении Долженковым, Мефедовым и другими лицами правонарушения, связанного с посягательством на территориальную целостность Украины», - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что это обстоятельство свидетельствует о том, что указанные обвиняемые могут продолжить противоправные действия, направленные на дестабилизацию обстановки на юге Украины, а также в стране в целом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, Малиновский райсуд Одессы на закрытом заседании отменил право внесения залога для пяти фигурантов дела по беспорядкам 2 мая 2014 года. Обвиняемые остались под стражей на 60 суток. После оглашения решения об отмене залога подсудимый Мефедов порезал себе руку.

Читайте такжеВо время беспорядков в Одессе 2 мая телесные повреждения получили 208 человек - отчет