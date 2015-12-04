В сети появились фото со дня рождения сына скандальной прокурорской "династии" Кудрявцевых

Они уже вызвали бурную реакцию в соцсетях, написал на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап.

"Полюбуйтесь. День рождения самого младшего из прокурорской семьи Кудрявцевых - Константина. Хороший мальчик растет, мажорный", - отметил журналист.

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Кроме того, Гнап иронизирует, что "родственные связи его на ноги поставят", потому что "уже готово кресло, в которое он сядет".

Также подчеркивается, что фото ребенка его родственники сами выложили в интернет.