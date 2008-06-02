ЧП на украинской заставе: пограничники применили оружие

Пограничный наряд заставы «Самары» Луцкого отряда применил оружие, чтобы остановить автомобиль «Нива», водитель которого пытался провезти в Беларусь контрабандную алкогольную продукцию.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел вчера. Автомобиль с белорусскими регистрационными номерами двигался со стороны украинского населенного пункта Сильца Млиновские. Водитель не остановился для осмотра, быстро проехав заставу. Чтобы остановить его, правоохранительные органы осуществили два предупредительных выстрела, но и после этого автомобиль продолжал двигаться. Тогда пограничники открыли огонь по колесам машины.

Транспортное средство остановилось в нескольких метрах от линии границы, водитель перебежал на территорию Беларуси. О нем сотрудники Госпогранслужбы Украины проинформировали белорусских коллег.

При досмотре в автомобиле правоохранители выявили почти 80 литров вина и 6 литров настойки. Контрабанда передана в таможню.