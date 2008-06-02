Польских инвесторов сдерживают взятки и налоги в Украине

Украинцы и поляки обсудили проблемы подготовки к чемпионату по футболу Евро-2012. Среди прочего речь шла об инвестировании в экономику обеих стран. Дискуссии состоялись в рамках второго украинско-польского бизнес-форума , который завершился на этих выходных во Львове.

Форум собрал свыше сотни бизнесменов, политиков, чиновников и экспертов. Два дня они обсуждали возможности привлечения иностранного капитала в перестройку инфраструктуры городов, где пройдет чемпионат по футболу. Украинские бизнесмены жаловались на перемещение товаров через украинско-польскую границу, на двойную сертификацию и визовый режим. Как засвидетельствовали социологические исследования, польские предприниматели пока еще не готовы вкладывать деньги в украинскую экономику. По словам представителя польского банка „РКО ВР” Кшиштофа Телеги, польских инвесторов сдерживают большие инфляционные риски, несовершенная система налогообложения, в частности - невозвращение НДС, и взятки, которые часто достигают 30 процентов от всей инвестиции. В то же время, поляки считают, что строительство, гостиничный бизнес и пищевая промышленность являются наиболее перспективными отраслями относительно инвестирования в украинскую экономику. Между тем польские эксперты советуют чиновникам Львовщины, готовясь к европейскому футбольному первенству, сосредоточиться на ремонте дорог и перестройке таможенных переходов.

Немецкая волна