По делу российских спецназовцев Ерофеева и Александрова допросили свидетеля боя

Как передает корреспондент УНИАН, боец 92-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) показал в суде, что был непосредственным участником боевого столкновения, в частности, он, открыв огонь из автомата Калашникова, ранил Ерофеева.

Так, украинский военный рассказал, что 16 мая 2015 года нес боевое дежурство на посту опорного пункта “Аляска” на левом берегу Северского Донца. По его словам, услышав хруст, он выглянул посмотреть, что случилось, и увидел трех человек в военной форме без опознавательных знаков, которые бежали в направлении оккупированной территории. Он открыл по ним огонь из автомата. Двое из них упали.

По словам Залогина, после окончания боя он и другие военнослужащие ВСУ пошли посмотреть, нет ли раненых на поле боя.

Они сначала увидели тяжелораненого бойца ВСУ Пугачева, который вскоре умер от ран, а впоследствии Ерофеева, и метрах в 20 - Александрова.

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При этом Залогин заметил, что Ерофеев имел при себе оружие - винтовку “Винторез”. Также Залогин добавил, что когда он приблизился к Ерофееву - тот улыбался.

Затем, по словам свидетеля, Александрову и Ерофееву оказали первую домедицинскую помощь и вынесли с поля боя.

Залогин также сказал в суде, что у Александрова оружия он не заметил.

Кроме того, следует отметить, что Залогин узнал в ходе допроса панаму Ерофеева, его брюки и куртку. А также опознал оружие обвиняемого - винтовку “Винторез”.

В свою очередь, Ерофеев на заседании суда задал несколько вопросов Залогину, заявив также, что по нему военнослужащие ВСУ стреляли уже после того, как он лежал раненый. Залогин это отрицал. Он сказал, что никакого огня после боевого столкновения военнослужащие ВСУ не вели.

Также, отвечая на вопросы защиты обвиняемых, Залогин показал, что минометный обстрел украинских позиций, в частности блокпоста “Аляска”, начался позже, около 16 часов, в то время как боевое столкновение произошло около 14 часов дня.

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Залогин предположил, что враг стал стрелять из минометов по украинским позициям после того, как третий диверсант добежал до своих и рассказал о бое с военнослужащими ВСУ.

Следующее судебное заседание по данному делу начнется в 9.30 в понедельник, 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. Дело российских военных рассматривает Голосеевский райсуд Киева.