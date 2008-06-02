Умер Ив Сен Лоран

Французский дизайнер и модельер Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) умер вечером в воскресенье в Париже в возрасте 71 года, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Причина смерти пока не уточняется. По некоторым данным, последние несколько лет Ив Сен Лоран болел.

Ив Анри Донат Матье Сен Лоран (Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent) родился в 1936 году в Алжире, когда это государство считалось частью Франции. В 17 лет он приехал в Париж с обширным портфолио, и вскоре получил известность и несколько наград в области дизайна.

В 1954 году Сен Лоран поступил на работу в дом моды Кристиана Диора, а затем, когда в 1957 году кутюрье умер, возглавил его компанию.

В 1960 году Сен Лоран был призван в армию и отправлен воевать в Алжир, где в то время шла война за независимость. Однако меньше чем через три недели его комиссовали по здоровью. Вернувшись в Париж, модельер обнаружил, что Dior уже подобрал ему замену.

Пережив нервный срыв, в 1962 году Сен Лоран основал собственный дом моды. Его близкий друг Пьер Берже занимался вопросами бизнеса, в то время как модельер разрабатывал новые тенденции в одежде.

По словам кутюрье Кристиана Лакруа, секрет успеха Сен Лорана заключался в его потрясающем разнообразии. Другие великие дизайнеры работали внутри одного стиля, а Сен Лоран умел сочетать "форму Шанель, роскошь Диора и остроумие Скьяпарелли".

В 2002 году Сен Лоран объявил, что решил завершить карьеру кутюрье и продать дом моделей, который в итоге перешел компании SLPB Prestige Services. Изучением наследия дома Yves Saint Laurent занимается созданный партнерами фонд "Пьер Берже - Сен Лоран".

В последние годы Ив Сен Лоран крайне редко появлялся на публике.