СБУ арестовала валютный банковский счет "министра "ЛНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства обнаружили валютный счет "министра" в одном из украинских банков. Лямин хранил на нем 64 тыс. долл.

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Недавно во время внутренних "разборок" местных и российских группировок "министр" был отстранен от должности. Поэтому он пытался перевести средства на счет в другой банк, чтобы скрыть их от "соратников".

"Службой безопасности наложен арест на банковский счет сепаратиста. Продолжаются оперативно-следственные действия для выявления и блокирования других счетов "должностных лиц" террористических организаций "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.