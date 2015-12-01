СБУ арестовала валютный банковский счет "министра "ЛНР"
17:35, 01 декабря 2015Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали банковский валютный счет "министра топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" Дмитрия Лямина.
Боевик пытался перевести средства на счет в другой банк, чтобы скрыть их от "соратников" / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители в рамках открытого уголовного производства обнаружили валютный счет "министра" в одном из украинских банков. Лямин хранил на нем 64 тыс. долл.
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Недавно во время внутренних "разборок" местных и российских группировок "министр" был отстранен от должности. Поэтому он пытался перевести средства на счет в другой банк, чтобы скрыть их от "соратников".
"Службой безопасности наложен арест на банковский счет сепаратиста. Продолжаются оперативно-следственные действия для выявления и блокирования других счетов "должностных лиц" террористических организаций "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.
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