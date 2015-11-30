На Днепропетровщине поймали боевика "ДНР"

В Днепропетровской области работники Павлоградского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ в области в ходе проверки оперативной информации на минувшей неделе задержали 30-летнего жителя города Горняк, который в 2014 году был активным участником незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«С июля 2014 года этот гражданин был объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)», - говорится в сообщении.

По данным полиции, как пояснил задержанный, он вступил в ряды «ДНР» и принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Впоследствии, по его словам, он разочаровался в так называемой «местной власти», и решил сбежать. Минуя контрольно-пропускные пункты, злоумышленник пересек линию разграничения, пришел в Петропавловский район Днепропетровской области и поселился у родственников. Там его задержали правоохранители.

Бывшему бойцу «ДНР» грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.