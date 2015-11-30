Эльдар Рязанов: как снимались фильмы, которые мы не забудем

Эльдар Рязанов – режиссер, вклад которого в историю кино трудно переоценить. Его фильмы "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Ирония судьбы или С легким паром" разошлись на цитаты и смотрятся на одном дыхании даже спустя десятилетия.

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За свою более чем 50-летнюю карьеру Эльдар Александрович подарил нам свыше 30 лент. И это только в роли режиссера. Его работы мгновенно становились хитами кинопроката, а без "Иронии судьбы" не обходился ни один новый год многих из нас.

Сам Рязанов говорил о себе скромно: "Я себя никогда не ощущал классиком - ни кино, ни литературы". Миллионы благодарных зрителей решили иначе: гениальный режиссер вошел в канон русскоговорящего кино еще в середине карьеры.

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Мы подготовили подборку кадров со съемок его самых известных лент и предлагаем вспомнить их еще раз.