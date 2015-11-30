В оккупированном Крыму татар заставляют прийти на митинг против "гражданской блокады" - Ислямов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил из лидеров акции по блокаде АРК Ленур Ислямов.

При этом, на митинг вынуждают приходить работников социальной и государственной сферы из числа крымских татар.

"В Крыму 1 декабря, с подачи Ремзи Ильясова, насильно сгоняют работников социальной и государственной сферы из числа крымских татар на митинг против Блокады Крыма. Людям угрожают увольнениями и штрафами. Запугивают, многие в смятении", - говорится в сообщении.

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По мнению Ислямова, таким образом оккупационные власти хотят "сделать картинку для СМИ".

Информация из Крыма : В Крыму 1 декабря, с подачи Ремзи Ильясова,насильно сгоняют работников социальной и государс... Posted by Ленур Ислямов on Sunday, November 29, 2015

Как сообщал УНИАН, после подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить рабочих к ремонту поврежденных ЛЭП только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

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Однако по требованию активистов блокады Крыма 26 ноября бригады госкомпании "Укрэнерго" прекратили ремонт "Каховская-Титан", которая поставляет электричество на полуостров.

Один из лидеров акции Ленур Ислямов заявил, что активисты требуют от оккупационных властей освободить всех политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, активисты не дадут восстановить электроснабжение территории АР Крым.

27 ноября министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что существующих запасов угля в государстве хватит на месяц стабильной работы ТЭС, в декабре прибудет 250 тысяч тонн топлива из ЮАР.

"У нас ограниченные поставки угля с неконтролируемых территорий и из Российской Федерации. На сегодняшний день запасов угля на наших складах и теплоэлектростанциях достаточно для того, чтобы работать в течение как минимум месяца. Но в дальнейшей перспективе возникают вопросы", - сказал Демчишин.

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Также он подчеркнул, что возобновление поставок угля для украинских теплоэлектростанций из зоны АТО и России возможно при условии восстановления одной из четырех линий электропередач в направлении Крыма.