В фойе Криворожского горсовета активисты организовали Совет представителей громады и Общественной варты

Как сообщает сайт Кривого Рога, после переговоров народных депутатов с руководством криворожской полиции, шеренги правоохранителей отступили немного назад, освободив таким образом пространство в фойе.

Внутрь помещения проникли несколько человек, провоцировавших конфликт с правоохранителями, но народные депутаты Егор Соболев и Владимир Парасюк призвали людей к соблюдению порядка.

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Беспрепятственно в помещении также находятся представители СМИ.

В фойе установили столы и стулья для организации работы Совета представителей громады, Общественной варты и Антикоррупционной комиссии. Здесь же народные депутаты общаются с жителями Кривого Рога.

Несколько сотен митингующих находятся на площади перед входом в горсовет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кривом Роге состоялось народное вече против фальсификаций на выборах мера, организованное народными депутатами от партии «Объединение «Самопомич» Семеном Семенченко и Соболевым, представителями местных организаций партий "Самопомич" и "УКРОП" а также депутатами Криворожского горсовета и городскими активистами.

Участники народного вече Кривого Рога приняли решения о создании Совета представителей громады и Общественной варты.

Соболев заявил, что образованный Совет будет работать на первом этаже в помещении Криворожского горсовета. Здесь же, по словам депутата, будет работать и Антикоррупционная комиссия, в которую он призвал сообщать о фактах фальсификаций, коррупции, разграбления коммунального имущества.

Когда участники вече и активисты попытались пройти в здание горсовета, им воспрепятствовали сотрудники полиции.

Справка УНИАН. Криворожский горизбирком объявил представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула победителем второго тура выборов городского головы, состоявшихся 15 ноября. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

27 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что в вопросе выборов мэра Кривого Рога поставлена юридическая точка.