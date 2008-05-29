В Лондоне состоится аукцион, на котором будут представлены произведения украинского искусства

17:46, 29 мая 2008
Общество
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9 июня  в 14-00 в Лондоне в аукционном доме BONHAMS  состоится аукцион, на котором будут представлены произведения русского и украинского искуства, в частности будут представлены работы мастеров 19-20 вв.,  а также произведения прикладного искусства, включая изделия  фирмы Фаберже. Главным лотом торгов станет работа Наталии Гончаровой “Парусник”,  оцененная в 3,000,000-4,000,000 млн долларов США.Также будут представлены работы Петра Кончаловского. Телефон: +44207468838, russian@bonhams.com.   Подробная информация на сайте : http://www.bonhams.com/russian

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