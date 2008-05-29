В Лондоне состоится аукцион, на котором будут представлены произведения украинского искусства

9 июня в 14-00 в Лондоне в аукционном доме BONHAMS состоится аукцион, на котором будут представлены произведения русского и украинского искуства, в частности будут представлены работы мастеров 19-20 вв., а также произведения прикладного искусства, включая изделия фирмы Фаберже. Главным лотом торгов станет работа Наталии Гончаровой “Парусник”, оцененная в 3,000,000-4,000,000 млн долларов США.Также будут представлены работы Петра Кончаловского. Телефон: +44207468838, russian@bonhams.com. Подробная информация на сайте : http://www.bonhams.com/russian