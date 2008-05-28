Генпрокуратура просит Тимошенко вернуть Луценко в Украину

Следователь Генеральной прокуратуры Украины просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО отозвать из командировки и обязать министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО завтра на 11.00 явиться в ведомство.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, Генпрокуратурой расследуется уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 статье 364 и ч.2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины по фактам злоупотребления властью и служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, совершенных работником правоохранительного органа, и превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием.

26 мая этого года руководителем следственной группы вынесено постановление о привлечении Ю.ЛУЦЕНКО в качестве обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины. Согласно со статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с этого момента Ю.ЛУЦЕНКО приобрел статус обвиняемого.

В тот же день ему было предложено ознакомиться с этим постановлением, получить его копию и дать показания по существу предъявленного обвинения. Однако Ю.ЛУЦЕНКО отказался от этого предложения, заявив, что выполнит указанные действия только в присутствии своего защитника, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.

В связи с этим ему было предложено прибыть в Главное управление по расследованию особо важных дел для проведения указанных следственных действий на 11.00 27 мая 2008 года. Однако на указанное время Ю.ЛУЦЕНКО к следователю не прибыл, мотивируя необходимостью присутствовать на заседании правительства.

При таких обстоятельствах руководителем следственной группы в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО было направлено письмо с просьбой обязать министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО прибыть в Генеральную прокуратуру Украины 27 мая 2008 года на 17.00, а в случае невозможности прибытия на назначенное время обязать его явиться на 11.00 28 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако это письмо осталось без ответа. Вместо этого 28 мая Ю.ЛУЦЕНКО по факсу направил Главному управлению по расследованию особо важных дел сообщения о выезде по распоряжению Кабинета министров Украины в служебную командировку.

Учитывая изложенное Кабинету министров повторно передано письмо на имя премьер-министра Украины с просьбой отозвать Ю.ЛУЦЕНКО из командировки и обязать его явиться в Генеральную прокуратуру Украины на 11.00 29 мая 2008 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО отбыл с рабочим визитом в Республику Молдова.

Как сообщил УНИАН адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО, сегодня, 28 мая, Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие уголовных дел, объединенных в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении служебным положением в связи с использованием служебного самолета.