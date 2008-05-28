Открылась интернет-страница «УНИАН-Страхование»

Новости украинского и международного страхования можно читать на специализированной интернет-странице «УНИАН-Страхование»

Уважаемые подписчики и читатели УНИАН!

С сегодняшнего дня свежие новости украинского и международного страхования можно читать в разделе «УНИАН-Страхование» на сайте агентства.

Напомним, агентство УНИАН совместно со страховой компанией «Альфа-Гарант» 19 мая 2008 года начало выпуск информационно-аналитического еженедельника «УНИАН-Страхование». Выпуск выходит каждый понедельник на русском языке. Выпуск будет бесплатно распространяться среди крупнейших страховых компаний Украины, органов власти, а также ведущих украинских и международных финансовых учреждений.

В выпуске "УНИАН-Страхование" публикуется информация о событиях на страховом рынке Украины, произошедших за неделю. В частности, выпуск будет содержать информацию об изменениях законодательной базы, а также инициативах внесения изменений в законодательство о страховании, оперативные эксклюзивные комментарии относительно новых нормативных актов, дайджест СМИ.

Кроме того, в рубриках выпуска вы сможете прочитать новости ведущих страховых компаний Украины, в частности, статистику, информацию о подписании новых договоров страхования, страховых выплатах, информацию об инновациях в сфере страхования, а также заявления, комментарии и интервью экспертов страхового рынка.

Выпуск в свободном доступе размещается на сайте УНИАН.