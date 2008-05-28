Украина - в десятке стран, наиболее уязвимых к инфляционным шокам

Экономика Украины является одной из наиболее уязвимых к инфляционным шокам среди развивающихся рынков, говорится в отчете Fitch Ratings, в котором агентство предупреждает о рисках для кредитоспособности стран с развивающейся экономикой ввиду роста инфляции.

«Основную сложность для властей стран с развивающейся экономикой, скорее, представляет рост инфляции, а не замедление экономического роста. Низкий и стабильный уровень инфляции поддерживает макроэкономическую стабильность и позволяет странам проводить заимствования на внутреннем рынке вместо того, чтобы привлекать задолженность в иностранной валюте на международных рынках капитала. Неспособность сдерживать инфляционное давление представляет риски для макроэкономической стабильности и среднесрочных перспектив роста. По наиболее пессимистичному сценарию, инвесторы утратят доверие к активам в местной валюте, что вызовет волатильность на финансовых и валютных рынках», - отмечает глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Дэвид РАЙЛИ.

Fitch составило индекс относительной уязвимости развивающихся рынков к инфляционным шокам, основанный на динамике инфляции, степени перегрева внутренней экономики, условиях денежно-кредитной политики и значимости внутреннего рынка государственных долговых обязательств для суверенного эмитента. В настоящее время десятью наиболее уязвимыми странами с развивающейся экономикой являются: Ямайка (1), Украина (2), Казахстан (3), Болгария (4), Суринам (5), Латвия (6), Литва (7), Гана (8), Вьетнам (9) и Шри-Ланка (10).

Из 73-х стран с развивающейся экономикой, которые рейтингует Fitch, наиболее уязвимыми выглядят Ямайка, Украина и Казахстан. Большую часть списка наиболее уязвимых суверенных эмитентов занимают европейские страны с развивающейся экономикой ввиду существенной несбалансированности экономики в регионе, чему способствует быстрый рост кредитования в частном секторе. Среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) наиболее уязвимой является Россия (со значительным отрывом).

Основной вывод отчета Fitch: «Хотя текущий инфляционный шок в большой степени обусловлен международной конъюнктурой, инфляционные трудности на развивающихся рынках далеки от «чистого» шока предложения. Значительная доля развивающихся рынков подвержена инфляционному давлению, в том числе страны с развивающейся экономикой в Европе и некоторых частях Азии, члены Совета по сотрудничеству стран Персидского залива и другие государства, являющиеся экспортерами сырьевых товаров. Снова получает распространение политика фиксации или жесткого регулирования обменных курсов, и нежелание допустить номинальное укрепление валютного курса приводит к тому, что реальное укрепление валюты, обусловленное фундаментальными показателями, происходит через более высокую инфляцию».

Как отмечает Fitch, «многим недавно существующим режимам денежно-кредитной политики в странах с развивающейся экономикой предстоит пройти первые реальные испытания. Во многих странах наблюдается существенное превышение целевых показателей по инфляции, и с августа прошлого года идет рост базовой инфляции. Существует повышенный риск роста инфляционных ожиданий и, как следствие, риск второго инфляционного витка. Этот риск гораздо более серьезный, чем в странах с развитой экономикой, где более низкий рост обеспечит дефляционный противовес высоким ценам на продукты питания и энергоносители, и где уровень доверия к центральным банкам гораздо выше. Поэтому для предотвращения закрепления инфляции необходимы своевременные меры».

Справка УНИАН. В Украине в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года - 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года - 2,2%).