В Винницкой области растут объемы жилищного строительства

По этому показателю область заняла 8 место среди регионов Украины.

Почти половина жилья построена в г.Винница. Так, продолжается застройка микрорайонов областного центра, среди которых: "Набережный квартал" по ул.Чорновола, "Старый город" по ул.Покрышкина, "Вишенка" по ул.Келецкой, "Подолье" на перекрестке ул.Пирогова-Скалецкого.

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Осуществлено строительство группы многоэтажных жилых домов по ул.Фрунзе и реконструированы нежилые помещения под жилые квартиры по ул.Красноармейской.

Среди районов области лидером по строительству и вводу в эксплуатацию жилья выступает Винницкий район. Продолжается строительство жилых домов в микрорайоне "Академический" на землях Бохоницкого сельского совета и в с.Агрономическое. Введен в эксплуатацию многоэтажный дом в с.Зарванцы.

Кроме того, в рамках выполнения Программы доступного жилья завершено строительство 8-квартирных жилых домов в пгт.Литин, городах Гайсин и Шаргород. Также перепрофилировано админздание под жилой дом в г.Липовец и общественный центр под общежитие в с.Четвертиновка Тростянецкого района.