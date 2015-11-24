В Винницкой области растут объемы жилищного строительства
В Винницкой области за январь – сентябрь текущего года введено в эксплуатацию 219,7 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 4,8% больше соответствующего периода прошлого года.
По этому показателю область заняла 8 место среди регионов Украины.
Почти половина жилья построена в г.Винница. Так, продолжается застройка микрорайонов областного центра, среди которых: "Набережный квартал" по ул.Чорновола, "Старый город" по ул.Покрышкина, "Вишенка" по ул.Келецкой, "Подолье" на перекрестке ул.Пирогова-Скалецкого.
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Осуществлено строительство группы многоэтажных жилых домов по ул.Фрунзе и реконструированы нежилые помещения под жилые квартиры по ул.Красноармейской.
Среди районов области лидером по строительству и вводу в эксплуатацию жилья выступает Винницкий район. Продолжается строительство жилых домов в микрорайоне "Академический" на землях Бохоницкого сельского совета и в с.Агрономическое. Введен в эксплуатацию многоэтажный дом в с.Зарванцы.
Кроме того, в рамках выполнения Программы доступного жилья завершено строительство 8-квартирных жилых домов в пгт.Литин, городах Гайсин и Шаргород. Также перепрофилировано админздание под жилой дом в г.Липовец и общественный центр под общежитие в с.Четвертиновка Тростянецкого района.