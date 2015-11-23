На Закарпатье объявили гидрологическое штормовое предупреждение - уровень воды на Тисе поднимется выше 10 м

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

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Как говорится в сообщении УГСЧС со ссылкой на прогноз Закарпатского гидрометеоцентра, сегодня, 23 ноября, на реке Латорица возле города Чоп завершится формирование максимального уровня воды на уровне около 4,5 м над нулем поста.

Однако, по данным УГСЧС, 24 ноября ожидается максимальный уровень воды в реке Тиса неподалеку от города Чоп на уровне 10-10,5 м над нулем поста.

Согласно предварительным прогнозам, в связи с таким повышением, ожидается начальный выход воды на заводь междамбового пространства.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок. По состоянию на 20.00 21 ноября было подтоплено 315 домов в пяти районах. По состоянию на утро 23 ноября подтопленными оставались 37 домохозяйств.