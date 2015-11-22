Паводок на Закарпатье: подтопленными остаются 37 домов

В Закарпатской области остаются подтопленными 37 домохозяйств.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на Закарпатье продолжается ликвидация последствий подтопления отдельных населенных пунктов в бассейнах горных рек.

Для проведения противопаводковых работ привлечены силы и средства гражданской защиты районных государственных администраций, подразделения ГСЧС, Национальной полиции, дорожных организаций и бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса общей численностью 185 человек и 40 единиц техники.

Подразделениями ГСЧС отведено воду из 80 подтопленных домохозяйств и откачано около 943 м куб. воды из 198 домохозяйств (в том числе 136 жилых домов).

Осуществляется мониторинг за гидрологической обстановкой в бассейнах рек, где существует угроза подтопления населенных пунктов.

На большинстве рек после прохождения максимальных уровней происходит интенсивное снижение уровней воды, в целом на 0,3-1,5 м.

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение следующих суток в Закарпатье ожидаются дожди, в горных районах - мокрый снег. В нижнем течении реки Тиса в районе пгт. Вилок и г. Чоп из-за добегания воды с верховьев ожидается повышение уровней с выходом воды на пойму.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок.