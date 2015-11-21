Сегодня по всей Украине проходят митинги в честь годовщины начала Революции достоинства (фото)

В Киеве около 100 человек приняли участие в возложении цветов к кресту памяти Героев Небесной Сотни на улице Институтской по случаю второй годовщины начала Революции Достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, возле мемориального комплекса также собрались участники революции, раненные во время массовых акций протеста, которые проходили с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Читайте такжеСегодня в Украине празднуют День достоинства и свободы

Возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и в Одессе. Сегодня в городе проходят торжественные мероприятия в честь годовщин начала Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета.

В частности, на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко состоялось возложение цветов и венков к памятнику Великому Кобзарю.

В торжественной церемонии приняли участие представители руководства города и области, командования Военно-морских сил Украины и оперативного командования «Юг», ветераны, представители политических партий, общественных организаций и духовенства.

Собравшиеся почтили память погибших в ходе революционных событий минутой молчания, совместно исполнили гимн Украины. Курсанты Военной академии и будущие офицеры ВМС прошли торжественным маршем.

По случаю Дня достоинства и свободы в Кировограде состоялся митинг на площади Героев Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие 200 человек: студенты, госслужащие, работники коммунальных учреждений, а также представители власти.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Героя Небесной Сотни Виктора Чмиленко, а также к памятному знаку с фотографиями погибших Героев Небесной Сотни.

Епископ Кировоградский и Голованевский УПЦ КП Марк отслужил панихиду по погибшим героям.

Читайте также"Украина - это Европа": Посольство США создало видеоролик к годовщине Революции достоинства

Также сегодня вечером общественные активисты собираются провести Народное вече на центральной площади города.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы. Это праздник был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

В рамках празднования Дня свободы и достоинства в столице состоится ряд мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной Сотни.