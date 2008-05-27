Бензин в Киеве продолжает дорожать

По итогам прошедшей недели (с 19 по 26 мая) средние розничные цены на все виды нефтепродуктов в Киеве в очередной раз повысились, сообщает ЛігаБізнесІнформ, ссылаясь на данные консалтинговой компании "UPECO".

В частности, цены на низкооктановый бензин марки А-76 в среднем повысились с 5,70 грн./литр до 5,73 грн./литр (рост +3 коп.). Наиболее дорого данная марка бензина продавалась по 5,75 грн./литр, а наиболее дешево - по цене 5,65 грн./литр.

Вместе с тем, на 13 коп. - с 6,02 грн./литр до 6,15 грн./литр - повысились цены на бензин марки А-92. Ценовое предложение практически во всех сетях АЗС составило в среднем 6,17 грн./литр. Дешевле всего данную марку бензина можно было приобрести по цене 6,07 грн./литр.

Рост цен на высокооктановый бензин марки А-95 немного замедлился. За указанный период цены на эту марку бензина повысились на 2 коп., с 6,34 грн./литр до 6,36 грн./литр.В то же время практически на всех АЗС цена на высокооктан составила 6,37 грн./литр. Дешевле всего А-95 можно было приобрести по цене 6,35 грн./литр.

Рост цен на дизельное топливо, согласно данным мониторинга, по итогам недели был наиболее значительным, по сравнению с остальными видами нефтепродуктов. Средние цены на "дизель" выросли до 6,59 грн./литр с 6,45 грн./литр неделей ранее (рост +14 коп.). Наиболее высокое предложение составляло 6,62 грн./литр. Дешевле всего ДТ предлагался операторами розничного рынка по цене 6,52 грн./литр.

Данные получены на основании анализа цен 10 столичных сетей АЗС: "Лукойл", "Кло", "Золотой гепард", НК "Альянс", "Авиас/Сентоза", "ANP", "WOG", "Веста" "Укртатнафта" и "ОККО".

Напомним, неделей ранее (с 12 по 19 мая) цены на все виды нефтепродуктов на АЗС Киева продолжали стремительно повышаться. Так, средние розничные цены на низкооктановый бензин марки А-76 повысились с 5,49 грн./литр до 5,70 грн./литр (рост +21 коп.). На 22 коп. - с 5,80 до 6,02 грн./литр - повысились цены на бензин марки А-92. Высокооктановый бензин А-95 подорожал до 6,34 грн./литр (рост +20 коп) с 6,14 грн./литр неделей ранее. Наиболее существенно за неделю подорожало дизельное топливо, "поднявшись" с отметки 6,14 грн./литр до 6,45 грн./литр (рост +31 коп.).