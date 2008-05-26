Российская нефть с 1 июня подорожает на 58 долларов за тонну

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН подписал постановление о повышении экспортной пошлины на нефть с 1 июня 2008 года на 17,1% - с нынешних 340,1 долл. за тонну до 398,1 долл. за тонну.

Постановление от 22 мая N378 опубликовано в "Российской газете", передает ИТАР-ТАСС.

Ставка экспортной пошлины на светлые нефтепродукты возрастает с 241,4 долл./тонна до 280,5 долл./тонна, на темные нефтепродукты - с 130,1 долл./тонна до 151,1 долл./тонна.

Действие документа распространяется на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории России за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

К светлым нефтепродуктам отнесены легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы, бензол, толуол, ксилолы.

К числу темных нефтепродуктов относятся топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты, вазелин нефтяной, минеральные воски и аналогичные продукты; кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.