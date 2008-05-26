Киев с каждым годом приобретает облик столицы европейского государства. При этом очевидно и то, что уровень оснащенности пожарной охраны для защиты населения от огня остается не на высоком уровне.

Повышению уровня пожарной безопасности и осведомленности населения о правилах борьбы с огнем способствуют социальные программы и special events. Именно поэтому с 27 по 29 мая в ТРЦ «Аладдин» состоятся уникальные пожарные учения, в которых смогут принять участие все желающие.

Акция «Аладдин учит обращаться с огнем» предусматривает, что каждый посетитель торгово-развлекательного центра может стать непосредственным участником настоящих учений пожарников, пройти увлекательный курс подготовки и инструктаж по противопожарной безопасности, перевоплотиться в профессионального пожарника, получить звание покорителя огня и поучаствовать в лотерее, розыгрыш которой состоится в последний день учений - 29 мая.

Всех посетителей ТРЦ «Аладдин» ждут приятные сюрпризы и яркая развлекательная программа с участием факиров.

Приглашаем представителей СМИ посетить развлекательно-обучающую акцию «Аладдин» учит обращаться с огнем».

На мероприятии вы сможете:

– стать свидетелями настоящих пожарных учений;

– пройти инструктаж по основам пожарной безопасности;

– получить информацию об оснащении современных торгово-развлекательных центров системами пожарной безопасности.

Ждем вас 29 мая в 18:30 по адресу:

Г.Киев, ул. Гришка,3-а

По вопросам аккредитации обращайтесь:

Сергей Уперенко

+3050-222-25-44

sergey.uperenko@gmail.com