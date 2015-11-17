В Киеве разобрали "тарифный Майдан" (фото, видео)
08:51, 17 ноября 2015Общество
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В Киеве разобрали палатки "тарифного Майдана", установленные три недели назад возле Кабинета министров.
"Тарифный Майдан" разобрали ночью / facebook.com/kaplins
Как сообщает корреспондент 112.ua Людмила Клиндухова, демонтаж палаток начался ночью во вторник, 17 ноября.
"Подъезжали машины и на них грузилось все, что было на месте, где проходил организованный протест против повышения тарифов", - сообщила корреспондент.
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Справка. "Тарифный Майдан" - бессрочная акция протеста. Тарифный Майдан, что стоит под стенами Кабинета Министров, не свернется, пока цель снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг не будет достигнута.
В октябре на Грушевского появились первые палатки с требованием снизить тарифы через изменение законодательства.
facebook.com/kaplins
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