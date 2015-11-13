Российские чиновники сняли ролик о неудавшемся наркомане Буратино
19:21, 13 ноября 2015Курьёзы
2191 0
Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю выпустило мультфильм про Буратино, который случайно забрел в притон и попытался присоединиться к наркоманам.
ФСКН показала мультик про Буратино, обидевшегося на наркопритон / youtube.com
Ролик является социальной рекламой, приуроченной к акции "Сообщи, где торгуют смертью!", передает Meduza.
Акция пройдет с 16 по 27 ноября, ее цель — получить от граждан информацию о притонах.
Читайте такжеКрым стал российским по структуре наркорынка, его наводнил дешевый героин - журналист
В рекламном ролике Буратино заходит в помещение с вывеской "Факир", в котором уже находится несколько персонажей. Факир гипнотизирует присутствующих, а затем протыкает их когтями-иголками.
Буратино просит уколоть и его, но у Факира ничего не выходит, поскольку деревянное тело не протыкается.
После этого Буратино выгоняют из помещения и он жалуется ФСКН на притон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter