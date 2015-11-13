Российские чиновники сняли ролик о неудавшемся наркомане Буратино

Ролик является социальной рекламой, приуроченной к акции "Сообщи, где торгуют смертью!", передает Meduza.

Акция пройдет с 16 по 27 ноября, ее цель — получить от граждан информацию о притонах.

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В рекламном ролике Буратино заходит в помещение с вывеской "Факир", в котором уже находится несколько персонажей. Факир гипнотизирует присутствующих, а затем протыкает их когтями-иголками.

Буратино просит уколоть и его, но у Факира ничего не выходит, поскольку деревянное тело не протыкается.

После этого Буратино выгоняют из помещения и он жалуется ФСКН на притон.