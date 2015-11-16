Геращенко опроверг сообщения о самоубийстве пенсионерки на Черкасщине из-за счета за газ (документ)

Ситуацию с пенсионеркой на своей странице в Facebook объяснил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Информация о том, что Мария Кирилловна получила счет за газ в 4 тысячи гривень и потому приняла решение покончить жизнь самоубийством - не соответствует действительности", - отметил он.

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При этом Геращенко подчеркивает, что на самом деле у Марии Кирилловны была переплата за природный газ на 1 ноября в размере 1792 гривни.

"В подтверждении моих слов и во избежание спекуляций "о счете за газ в 4 тысячи гривень" публикую счет, который получила Мария Кирилловна за октябрь 2015 года", - написал советник главы МВД и показал соответствующее подтверждение.