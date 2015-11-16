Пропускной пункт "Чонгар" перенесут ближе к админгранице с оккупированным Крымом

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В связи с проведением работ по перемещению контрольного пункта "Чонгар" ближе к административной линии с Крымом оформление автомобилей будет осуществляться только через пункты "Каланчак" и "Чаплинка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пропуск пешеходов через контрольный пункт "Чонгар" ограничиваться не будет.