Пропускной пункт "Чонгар" перенесут ближе к админгранице с оккупированным Крымом
17:53, 16 ноября 2015Общество
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В период с 17 по 19 ноября будет временно приостановлена работа пропускного пункта "Чонгар".
"Чонгар" закроют для транспорта на 3 дня / dpsu.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В связи с проведением работ по перемещению контрольного пункта "Чонгар" ближе к административной линии с Крымом оформление автомобилей будет осуществляться только через пункты "Каланчак" и "Чаплинка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пропуск пешеходов через контрольный пункт "Чонгар" ограничиваться не будет.
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