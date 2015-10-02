Блокада Крыма: "Правый сектор" заявляет о непричастности его бойцов к вымогательствам на КПП

Об этом говорится в заявлении ПС, обнародованном на его официальном сайте.

"Нам поступила информация о том, что в районе проведения операции по блокированию Крыму неизвестные под видом "Правого сектора" осуществляют бесчинства, пытаются заниматься вымогательством от местных бизнесменов и фермеров. Мы подчеркиваем: бойцы ПС не причастны к этим противозаконным действиям", - говорится в сообщении.

В ПС отметили, что за любые подобные инциденты для их бойцов предусмотрено суровое наказание. "В структуре нашего штаба сформированы оперативные группы, которые имеют полномочия жестко реагировать на факты, дискредитирующие "Правый сектор" и наносящие ущерб нашим согражданам", - заверили в организации.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно будут пропускать пешеходов и легковой транспорт.

Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.