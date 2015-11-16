Эксперты назвали самые дешевые горнолыжные курорты мира в этом сезоне

В Fairfx сравнили семидневные расходы на ски-пассы, ежедневное утреннее обучение и прокат снаряжения в 59 горнолыжных курортах Европы и Северной Америки, пишет Новое время со ссылкой на The Telegraph.

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Отмечается, что для точности анализа цены в местных валютах были переведены в фунты стерлингов по курсу на 23 октября 2015 года.

Результаты исследования показали, что самый доступный зимний отдых предлагают в Чехии, Венгрии, Словении и Польше, а самый дорогой – в США, Швейцарии и Канаде.

Согласно сообщению, дешевле всего покататься на лыжах можно будет в чешском Шпиндлерув-Млыне – за £134 ($204). Недельный отдых в венгерском Кекеше обойдется в £153 ($233). Третьим и четвертым из наиболее доступных курортов оказались словенские Блед и Краньска-Гора – за семь дней катания там нужно будет заплатить £199 ($303) и £260 ($395) соответственно.