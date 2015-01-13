Россияне массово отказываются от поездок на отдых в Польшу из-за курса рубля

Об этом сегодня пишет польская газета Metro.

"Главная причина - это обвал рубля, который за год подешевел на 40% относительно злотого. В результате выезд на лыжи в Польшу в этом сезоне для россиян стал почти вдвое дороже", - отмечает издание.

По его данным, в текущем сезоне количество туристов с востока в польские Татры уменьшится наполовину по сравнению с около 50 тысячами, которые катались на лыжах в прошлом году в Татрах.

Читайте такжеОбвал российского рубля продолжается из-за падения цен на нефтьИздание отмечает, что в связи с уменьшением спроса владельцы отелей в этом регионе вынуждены снижать цены.

"Те, кто решил зарезервировать выезд на каникулы в последний момент, могут получить большие скидки. Вместо 50 злотых в сутки (около 14 долларов по текущему курсу 3,6 злотых за доллар) могут получить 30 злотых за сутки, и это с питанием", - пишет газета.