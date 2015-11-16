В Северодонецке открыли пункт обогрева

Как сообщает Северодонецкие страсти, в пункт обогрева, в случае необходимости для временного пребывания могут обращаться вынужденные переселенцы, которые в связи с АТО покинули свои дома и граждане, приезжающие для оформления необходимых документов в город Северодонецк.

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Также в пунктах обогрева есть спальные места, чистая постель и горячий чай. Каждый, кто нуждается в немедленной помощи в период холодов, может обратиться к спасателям, которые круглосуточно дежурят по адресу г.Северодонецк, ул. Новикова 1Б, или по телефону 101.