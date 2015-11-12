2016 объявят годом чествования памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении указывается, что 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В связи с этим парламент постановил в апреле 2016 года провести на государственном уровне мероприятия, связанные с 30-летием Чернобыльской катастрофы.

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ВР поручила Кабинету министров Украины объявить 2016 год годом чествования памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

Также в постановлении говорится о необходимости обратиться к парламентам и правительствам стран - членов ООН и Европейскому Сообществу по поводу объединения усилий в оказании международной помощи в решении проблем преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, парламент поручил правительству при разработке Плана мероприятий предусмотреть: проведение специализированными медицинскими учреждениями диспансеризации инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевших детей; обеспечение бесплатного обследования с использованием КГ и МРТ участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы по направлению ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины».

Также предлагается в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2016 год предусмотреть увеличение объемов финансирования бюджетной программы «Комплексное медико-санитарное обеспечения и лечения онкологических заболеваний с применением дорогостоящих медицинских технологий граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы»; увеличение расходов на пенсионное обеспечение инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавших детей и эвакуированных в 1986 году из зоны отчуждения, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой; выплату пенсий лицам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, в полном размере без учета получаемого заработка (дохода); финансирование реконструкции Реабилитационного центра для граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины» для обеспечения реабилитации пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, парламент рекомендовал правительству возобновить финансирование бюджетной программы "Обеспечение жильем граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Также ВР рекомендовал народным депутатам Украины, депутатам местных советов принять участие в общегосударственных и местных мероприятиях, связанных с 30-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.