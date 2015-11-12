В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, которого Интерпол разыскивает за участие в ИГИЛ
Вчера, 11 ноября, в международном аэропорту "Борисполь" пограничники выявили человека, находящегося в международном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Как сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время оформления рейса "Стамбул-Киев" пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске и подозревается в участии в террористической группировки "Исламское Государство".
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Как отмечается, о задержании россиянина проинформировано Укрбюро Интерпола. После проведения процессуальных мероприятий задержанного передано сотрудникам полиции.
Как сообщал УНИАН, по данным ФСБ РФ, из стран постсоветского пространства, включая Россию, в ряды террористической организации ИД вступили около семи тысяч человек.