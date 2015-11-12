В аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, которого Интерпол разыскивает за участие в ИГИЛ

Как сообщает сегодня, 12 ноября, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время оформления рейса "Стамбул-Киев" пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске и подозревается в участии в террористической группировки "Исламское Государство".

Читайте такжеВ СБУ рассказали, сколько боевиков ИГИЛ пытались проникнуть в Украину

Как отмечается, о задержании россиянина проинформировано Укрбюро Интерпола. После проведения процессуальных мероприятий задержанного передано сотрудникам полиции.

Как сообщал УНИАН, по данным ФСБ РФ, из стран постсоветского пространства, включая Россию, в ряды террористической организации ИД вступили около семи тысяч человек.