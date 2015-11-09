Порошенко внес в Раду законопроект о допуске на территорию Украины военных НАТО

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно законопроекту (№3428), планируется допустить на территорию Украины для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в ноябре-декабре 2015 года на срок до 61 суток подразделения вооруженных сил США, других государств - членов НАТО и государств - участников программы «Партнерство во имя мира».

В частности, предусмотрен допуск до 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил США с вооружением и военной техникой и до 1 тыс. военнослужащих от вооруженных сил государств – членов НАТО и государств-участников программы «Партнерство во имя мира».

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«Проект закона разработан с целью урегулирования вопроса о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил», - отмечается в пояснительной записке.

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Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил состоится в Международном центре миротворчества и безопасности (село Старычи, Яворовский район, Львовская обл.). От Вооруженных сил Украины в учениях примут участие до 2,8 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой.