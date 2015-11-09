Под Волновахой фермеры подорвались на мине

11:13, 09 ноября 2015
Общество
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 В Волновахском районе работники фермы подорвались на мине.

Чоловік знаходиться у важкому стані / grishasergei.livejournal.com

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, это произошло 8 ноября в 14.30 в поле вблизи села Николаевка, которое находится неподалёку от линии соприкосновения с временно оккупированной территорией.

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Предварительно установлено, что фермер и сотрудники поехали в поле за сеном. На обратном пути трактор, в котором были муж и его жена, наехал на мину. Мужчина получил осколочные ранения головы, его госпитализировали в больницу. Мариуполя, состояние очень тяжелое. Жена находится в Волновахской больнице, говорится в сообщении.

Фермер, который двигался позади на мотоцикле, не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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