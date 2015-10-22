За сутки в зоне АТО в результате подрыва на мине ранен военный

За минувшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения в результате подрыва на мине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, в зоне АТО один украинский военный получил ранения в результате подрыва на мине в районе н.п. Золотое Луганской области.

Как сообщал УНИАН, минувшая ночь в зоне проведения Антитеррористической операции прошла без нарушений Минских договоренностей, на Мариупольском направлении от линии разграничения были отведены танки.