В Вашингтоне открыли Мемориал жертвам Голодомора

В Вашингтоне 7 ноября состоялась церемония открытия Мемориала жертвам Голодомора-Геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Участие в открытии мемориала приняла супруга президента Марина Порошенко, американские чиновники, представители дипломатического корпуса, а также тысячи украинцев и американцев украинского происхождения из разных штатов.

В приветственном слове Марина Порошенко подчеркнула: «Сегодня в Вашингтоне мы не просто открываем Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, мы поминаем каждую душу, каждую жертву и каждого мученика. Этот памятник - воскресенье нашей национальной памяти. И мне бы очень хотелось, чтобы этот постамент был предостережением преступлений против человечества и человечности во всем мире».

Автором идеи мемориала и его архитектором является американка украинского происхождения Лариса Курилас. Она создала памятник в виде массивного бронзового поля колосков.

Мемориал установлен недалеко от дома Конгресса, рядом с центральным вокзалом Вашингтона, через который в американскую столицу ежегодно попадают миллионы людей.

Как сообщал УНИАН, президент Петро Порошенко обратился с видеообращением по случаю открытия Мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне. Порошенко назвал символичным тот факт, что величественный монумент стоит в столице США в годовщину большевистского переворота 17-го года прошлого века и одновременно - в первый год действия законов независимой Украины о декоммунизации и о государственном признании героев национально-освободительной борьбы. А также в дни, когда украинцы опять защищают свои суверенитет и независимость.