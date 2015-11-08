Президент обратился по случаю открытия Мемориала жертвам Голодомора в Вашингтоне

Историческим событием, которое является настоящим свидетельством победы правды над ложью, добра - над злом, назвал президент Петр Порошенко открытие Мемориала жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко в своем видеообращении назвал символичным тот факт, что величественный монумент стоит в столице США в годовщину большевистского переворота 17-го года прошлого века и одновременно - в первый год действия законов независимой Украины о декоммунизации и о государственном признании героев национально-освободительной борьбы. А также в дни, когда украинцы опять защищают свои суверенитет и независимость.

"Мемориал в Вашингтоне открывается в то время, когда Украина отстаивает свою независимость, преодолевая препятствия и давая отпор агрессии России. Кремль вновь, как и во времена Голодомора, пытается стереть Украину с карты мира. Смерть опять приходит с Востока", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Голодомор был ужасным преступлением против человечества в мирное время, попыткой поставить украинцев на колени, отобрать у них достоинство, уничтожить национальную идентичность, умертвить надежду на право творить собственную судьбу на собственной земле.

Глава государства отметил тех, чей труд способствовал началу деятельности Комиссии США по исследованию Украинского Голода 1932-33 годов, а затем и признанию Голодомора геноцидом украинского народа парламентами многих стран. Среди них - исполнительный директор Комиссии, появившейся по инициативе украинской общины в США Джеймса Мейса. "Он, великий американец и великий украинец, один из самых известных исследователей Голодомора, был одним из тех, кого мы называем людьми правды ... Неутомимый рыцарь истины поведал горькую правду о событиях 30-х годов в Украине всему миру, и, кстати, в значительной степени - самой Украине ", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил благодарность президенту и Правительству США, "всему дружественному американскому народу за солидарность с украинцами, а украинскому обществу Соединенных Штатов - за поддержку исторической Родины".

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Справка УНИАН. 13 октября 2006 Конгресс США принял и Президент Дж.Буш подписал Закон США "О предоставлении разрешения Правительству Украины установить на федеральной земле Округа Колумбия мемориал жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов". Памятник расположен в Вашингтоне, округ Колумбия, между улицами F, северо-запад, Massachusetts Avenue и улицей North Capitol.

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В июле 2012 г. на открытом заседании Комиссии США по изобразительному искусству было одобрено окончательный дизайн памятника по проекту американки украинского происхождения Ларисы Курилас "Поле пшеницы", а в сентябре того же года он был одобрен Национальной комиссией США по планированию столицы. Проект финансировался неприбыльными организациями.

Памятник установлен недалеко от дома Конгресса, рядом с центральным вокзалом Вашингтона, через который в американскую столицу попадают миллионы людей.