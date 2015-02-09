Аброськин: На Донбассе действуют шесть незаконных вооруженных формирований

Об этом в Фейсбук сообщил глава облуправления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Подвели промежуточные итоги работы по выявлению лиц, которые принимали или принимают участие в незаконных вооруженных формированиях. За январь текущего года мы смогли установить личности 455 человек (для сравнения в Луганской области - 437)", - отметил он.

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"Также за указанный период объявлено о подозрении 274 лицам (51 - Луганская, 223 - Донецкая) и 52 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (2 - Луганская, 50 - Донецкая)", - добавил Аброськин.

По данным главы УМВД, по состоянию на 6 февраля объявлены в розыск 220 человек - из них 47 в Луганской и 173 - в Донецкой области.