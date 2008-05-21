Турчинов отказался комментировать изменение курса гривни

Правительство пока не комментирует изменение официального курса гривни с 5,05 до 4,85 гривень за 1 доллар. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «за курсовую политику у нас отвечает Национальный банк, и только он может официально комментировать эти вопросы».

В то же время А.ТУРЧИНОВ не ответил на вопрос, каким образом изменение официального курса гривны отразится на данном этапе бюджетного процесса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, Национальный банк Украины укрепил гривню, изменив официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 гривен за 1 долл.

Кроме того, на завтра НБУ установил такие официальные курсы гривни к иностранным валютам: 764,0205 гривни за 100 евро, 2,0475 гривни за 10 российских рублей, 470,8039 гривни за 100 швейцарских франков, 953,2978 гривни за 100 фунтов стерлингов.