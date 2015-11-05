На Донетчине будут заочно судить "министра аграрной политики ДНР"

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, 4 ноября в суд направлен обвинительный акт для заочного осуждения жителя Донецка, который в феврале этого года занял так называемую должность и.о. «министра агропромышленной политики и продовольствия «ДНР».

Материалы досудебного расследования свидетельствуют о том, что обвиняемый еще в июле 2014 года, когда террористы «ДНР» установили контроль над Донецком, стал одним из активных участников незаконного формирования.

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После того, как злоумышленник возглавил псевдоминистерство, он стал выполнять организационно-распорядительные функции, получая противоправный доход от своей деятельности и обеспечивая финансирование каждого работника «министерства». Указанный мужчина до сих пор находится на занимаемой должности и находится на оккупированной территории.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.