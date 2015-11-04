Сбор подписей под петициями на сайте президента был заблокирован.

Из-за многократных попыток взлома, сбор подписей под электронными петициями на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко был временно приостановлен.

«В связи с неоднократными попытками технического вмешательства в работу сайта электронных петиций система переведена в режим просмотра», - говорится в официальном сообщении на сайте.

Читайте такжеНа сайте Рады открылся сервис по размещению электронных петиций

Отмечается, что в данный момент идет работа по обновлению функции для введения и обеспечения дополнительной верификации пользователей.

Напомним, на рассмотрение президенту подается петиция, в поддержку которой необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей в течение не более трех месяцев со дня опубликования.