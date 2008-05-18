Нацбанк прогнозирует постепенное снижение месячной инфляции

Председатель правления Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет о том, что Совет НБУ не может определиться со своей позицией относительно последующей курсовой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в воскресенье.

“Что-то волнуется Совет НБУ, но мы что-то не получили никакого совета от нее – куда нам двигаться? – сказал В.СТЕЛЬМАХ.- Мы будем работать, как по закону, правлением будем устанавливать (официальный курс гривны – УНИАН)”.

При этом председатель НБУ сообщил, что ситуация, когда официальный курс гривны выше реального курса, сложившегося на рынке, то на представителей реального сектора экономики осуществляется дополнительное фискальное давление. “Фискальное давление не оправдано и его нужно уже закрывать”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Среди прочего он отметил, что НБУ прогнозирует постепенное снижение месячной инфляции. В то же время высокий уровень инфляции в апреле глава Нацбанка объясняет значительным ростом спроса в предпраздничный период.

При этом он отметил, что в НБУ в текущем году не прогнозируют летней дефляции.