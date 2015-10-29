Украинцам не стоит ожидать безвизового режима с ЕС ни в этом, ни в следующем году - нардеп

Об этом, как пишет Европейская правда, заявил депутат от "Самопомочи" Руслан Сидорович во время круглого стола в Киеве по вопросам принятия "безвизовых" законопроектов.

"Давайте понимать объективное состояние вещей - никто в Европе нам визы не отменит ни в этом, ни в следующем году", - отметил он.

"Для этого есть много причин, не связанных с правительственными законопроектами", - отметил Сидорович.

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Депутат, в частности, выступил против пакета "безвизовых" законопроектов №2540а, №2541а, №2542а, которые прошли первое чтение в Верховной Раде 8 октября и касаются создания Офиса возвращения активов и процедур, которые бы позволяли эти активы возвращать.

"Я абсолютно поддерживаю создание такого органа, но не в тот способ, который предлагается", - отметил депутат.

"Больше всего волнует вопрос статуса самой этой организации, его полномочия должны быть выписаны очень четко", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 октября Верховная рада приняла в первом чтении четыре законопроекта, необходимых для завершения выполнения критериев Плана действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины.