Блокада Крыма: активисты заявляют о спланированной против них акции контрабандистов

Об этом заявил глава штаба "Общественной блокады" Ленур Ислямов, передает "112 Украина".

"Позавчера была подана заявка в Геническое поселковое управление о том, что граждане в количестве 200 человек хотят выйти на мирную акцию в протест гражданской блокады Крыма. Там было трое "подписантов" и эти трое сейчас прибыли туда, на место проведения акции. Мы все вместе сделали там пресс-конференцию, в итоге они сказали, что ничего не планировали. По нашим оперативным данным, мы проверяли, кто за этими людьми стоит, смотрели график их перемещения. Благо, наши пограничные службы фиксируют перемещение этих людей. Один из них за несколько дней до этого перемещался туда и одновременно с ними перемещались так называемые "крыши" этих "таксистов", так называемых, которые там работают", - рассказал Ислямов.

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По словам Ислямова, такую деятельность удалось пресечь.

"Двое из трех человек на акции отказались от участия, сказав, что их ввели в заблуждение, потому что они не понимали сути происходящего. Больше ни один гражданин эту акцию не поддержал", - отметил Ислямов.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" на административной границе с аннексированным Россией Крымом утром в среду, 28 октября, планируется проведение акции, альтернативной блокаде полуострова.