На КПП "Чонгар" планируется проведение альтернативной блокаде акции – СМИ

Об этом Крым.Реалии сообщили в милиции Херсонской области.

«Это не протестная акция. Люди просто хотят встретиться, таксисты, и пообщаться. Они написали заявление в сельскую раду о том, что хотят провести эту акцию», – прокомментировал предстоящее событие начальник отдела координации деятельности правоохранительных органов, военных и гражданских формирований УМВД Украины в Херсонской области Александр Анохин.

О том, что в среду, 28 октября, в районе пропускного пункта «Чонгар» в 10:00 планируется проведение акции протеста против гражданской блокады Крыма, корреспондентуКрым.Реалии сообщил заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев.

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«Причем, эта акция организована непосредственно из Крыма. Как сообщили ATR в штабе, по их данным, в акции планируется задействовать часть таксистов и предпринимателей Генического района общей численностью в несколько десятков человек», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают к Крыму беспрепятственно.

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Проверка мобильными группами стражей порядка грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и едут в направлении материка.